Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Birçok isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bazı isimler gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen kişiler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kimler gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yurt dışında bulundukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adreslerinde bulunamayan isimler

Ahaber’den aktarılan bilgilere göre, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtildi. Bu isimlerle ilgili sürecin soruşturma kapsamında devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gelişmelerin olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

