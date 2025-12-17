Anadolu Efes, EuroLeague’de coştu
Anadolu Efes’ten kritik galibiyet
Anadolu Efes, son üç maçını kaybettiği EuroLeague’de Zalgiris Kaunas deplasmanında kazanarak kötü gidişi durdurdu.
Temsilcimiz ilk periyodu 37-35 önde tamamlarken devreye de 37-25 önde girdi.
Üçüncü periyot sonunda İstanbul ekibi farkı 12 sayıya yükseltti: 51-63
Karşılaşmadan da 87-64 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague’de 16. maçında 6. galibiyetini elde etti.
Zalgiris Kaunas ise 16 karşılaşmasında 7. kez kaybetti.
Anadolu Efes, 19 Aralık’ta BC Dubai’yi ağırlayacak.
64-87
ZALGİRİS KAUNAS-ANADOLU EFES
SALON: Zalgirio Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
1. PERİYOT: 17-28
2. PERİYOT: 18-9 (35-37)
3. PERİYOT: 16-26 (51-63)
4. PERİYOT:
ZALGİRİS KAUNAS: Azoulas Tubelis 6, Ignas Brazdeikis 3, Sylvain Francesco 10, Laurynas Birutis 9, Nigel Williams Goss 11, Dustin Sleva 3, Edgaras Ulanovas 9, Deividas Sirvydis 5, Moses Wright 4, Dovydas Giedraitis 2, Maodo Lo 2
ANADOLU EFES: Vincent Poirier 14, Cole Swider 18, Isaia Cordinier 4, Nick Weiler Babb 7, Rodrigue Beaubois 9, Jordan Loyd 12, Kai Jones 8, Erkan Yılmaz 1, Rolands Smits 5, Şehmus Hazer 4, David Mutaf 5