Hadi Özışık ve kardeşinin evlerinde ve işyerinde arama yapıldı

Söz konusu suç duyurusu dilekçesinde, “Peker’in 18 Mayıs’ta sosyal medya hesabından, başlatılan soruşturmaları sulandırma, kamuoyunda kendi lehine algı oluşturma çabasıyla Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin 2 video yayınladığı” ifadesi yer alıyordu.

Soylu’nun avukatının sunduğu dilekçede, şu suçlamalar da yer alıyor:

“Ancak videonun içeriğinden müvekkilimin bu görüşmenin gerçekleştirildiğinden, görüşmede geçen olaylardan bilgisinin olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Diğer yandan bu görüşme aslında şüphelilerin acizliğini, müvekkilime yönelik kumpaslarını da net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Müvekkilimin video içeriğinde kendisiyle görüşmeye geldiği iddia olunan Süleyman Özışık ile 20 Haziran 2020’den bu yana görüşmesi olmamıştır.”

Bakan Süleyman Soylu, TRT Haber’de katıldığı bir yayında, Özışık kardeşleri yıllardır tanıdığını belirtti.

Soylu, Özışık için “keklemişler” ifadesini kullandı.

Son tartışma nasıl başladı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Salı günü Halk TV’de katıldığı bir programda, Özışık kardeşleri işaret ederek, iki ismin Bakan Soylu’nun mesajlarını organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker’e iletip iletmediğini sordu.

Bunun üzerine internethaber.com sitesinin kurucusu Hadi Özışık, programın sunucusu Fatih Ertürk’e attığı SMS’te “Görüşen şerefsizdir” diye yazdı.

Ardından da gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube programına katılan Hadi Özışık, “Sedat Peker’e ben Süleyman Soylu, senin için işte Berat Albayrak’ın videosunu yayınlama gibi bir ifade bir mesaj götürmüşsem ya da Süleyman Soylu bana böyle bir mesaj vermişse, ben şerefsizim haysiyetsizim. Benim ne Sedat Peker’le ne Süleyman Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kata. Süleyman Soylu’ya muhalefet et, yalanları üfür, millet de inansın” ifadelerini kullandı.

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Peker Twitter’da iki video paylaştı

Sedat Peker ise bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesine ait iki video yayımladı. Özışık kardeşlerin Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlatan Peker, “‘Söyleyen şerefsizdir’ demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma düşürmem” dedi.

Peker’in yayımladığı ilk videoda Hadi Özışık’ın Soylu ile görüştüğünü ve o görüşmeye dair diyalogları anlattığı görülüyor. Hadi Özışık, “iki sevdiği dostu arasında arada kaldığını” söylüyor.