Fatih Terim Mustafa Cengiz’e ‘twit’ atarak cevap verdi: Yapabileceğim tek şey kendisine şifa dilemek”

Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e twitter‘dan cevap: Yapabileceğim tek şey şifa dilemek

Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter’dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi.

Terim, Cengiz’in açıklamalarından üzüntüyle haberdar olduğunu ancak şu anda kendisi hakkında yapabileceği tek şeyin acil şifalar dilemek olacağını belirtti.

Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter’dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi.

Terim, Cengiz’in açıklamalarından üzüntüyle haberdar olduğunu ancak şu anda kendisi hakkında yapabileceği tek şeyin acil şifalar dilemek olacağını belirtti.