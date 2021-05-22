Fatih Terim Mustafa Cengiz’e ‘twit’ atarak cevap verdi: Yapabileceğim tek şey kendisine şifa dilemek”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kendisine hakkındaki açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi.
Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e twitter‘dan cevap: Yapabileceğim tek şey şifa dilemek
Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter’dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi.
Terim, Cengiz’in açıklamalarından üzüntüyle haberdar olduğunu ancak şu anda kendisi hakkında yapabileceği tek şeyin acil şifalar dilemek olacağını belirtti.
Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter’dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi.
Terim, Cengiz’in açıklamalarından üzüntüyle haberdar olduğunu ancak şu anda kendisi hakkında yapabileceği tek şeyin acil şifalar dilemek olacağını belirtti.
— Fatih Terim (@fatihterim) May 22, 2021