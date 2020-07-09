Havai Fişek Taşıyan Kamyonda Patlama: 3 Şehit
Sakarya Taşkısığı köyü yakınlarında havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. / Son Dakika...
Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından olayla ilgili bir patlama daha oldu. Havai fişek malzemelerini taşıyan kamyon patladı. Yaralılar arasında askerlerin de olduğu bildiriliyor.
Haber ajanslarına yansıyan ilk bilgilere göre patlama Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı köyü yakınlarında meydana geldi.
Kamyon, Hendek’teki acı olayda patlamamış malzemeleri imha alanına taşıyordu. Kamyonda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Vali Kaldırım: 3 Şehidimiz Var
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şunları söyledi:
“Hendek’teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi’nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldi. Malzemeler kamyon üzerindeyken patlama geçekleşti. Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1’inin durumu ağır.”