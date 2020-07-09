Havai Fişek Taşıyan Kamyonda Patlama: 3 Şehit

Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından olayla ilgili bir patlama daha oldu. Havai fişek malzemelerini taşıyan kamyon patladı. Yaralılar arasında askerlerin de olduğu bildiriliyor.

Haber ajanslarına yansıyan ilk bilgilere göre patlama Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı köyü yakınlarında meydana geldi.

Kamyon, Hendek’teki acı olayda patlamamış malzemeleri imha alanına taşıyordu. Kamyonda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vali Kaldırım: 3 Şehidimiz Var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şunları söyledi: