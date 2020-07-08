ABD’de Yeni Rekor: 60 Bin Vaka!

1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı rekorunu kıran ABD’de toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bine yaklaştı. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ise 134 bine ulaştı.

John Hopkins Üniversitesi rakamlarına göre sadece Teksas ve Kaliforniya’da 10 binden fazla vaka tespit edilirken, virüsün yayılım hızı ülke genelinde artıyor.

ABD’de bir önceki rekor 2 Temmuz’daydı ve bu tarihte ülkede 55 bin 220 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı “Ülkemiz salgın konusunda iyi bir yerde” açıklamasının ardından gelen verilerle birlikte Trump’a olan tepkiler de arttı. Başkan Trump “ciddiyetsizlikle” suçlanırken Bulaşıcı Hastalık Uzmanı ve Beyaz Saray Danışmanı Antony Fauci ise ABD’nin koronavirüs salgınında hala ilk dalgayı yaşadığını, durumun kritik olduğunu söyledi.

ABD, koronavirüs salgınında açık arayla en fazla vaka ve ölüme sahip ülke olarak kayıtlara geçmeye devam ediyor.

Ölü sayısının 134 bine ulaştığı ülkede vaka sayısı 3 milyonu aştı.