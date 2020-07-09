Maldivler Seks Skandalı İle Sallandı, Bakan Görevden Alındı

Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Mohamed Solih, Turizm Bakanı Ali Waheed’i hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek görevden aldı. Maldivler seks skandalı hakkındaki detaylar haberimizde;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Stratejisi Başkanı İbrahim Hood tarafından Twitter mesajlarıyla doğrulanan habere göre Turizm Bakanı Ali Waheed, istifa talebinin kabul edilmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Salih tarahfından görevden alındı. Waheed’in yerine Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail geçici olarak Turizm Bakanlığına atandı.

Ülkeyi sarsan seks skandalı Bakan Waheed hakkında bakanlıktaki kadın çalışanlara yönelik cinsel saldırı şikayetlerinin gelmesiyle ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Salih, suistimal iddialarının ardından Waheed’in istifasını istedi. Ancak Turizm Bakanı hakkındaki suçlamaları reddederek istifa talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Salih, bakanı görevden aldı.

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Ülkenin emniyet yetkilileri skandal hakkında detay vermedi ancak iddiaların araştırıldığını açıkladı.

Ali Waheed seks skandalı nedeniyle Maldivler tarihinde görevden alınan ilk bakan oldu. Eski bakan iddialarla ilgili olarak “Zaman gerçeği gösterecek” demekle yetindi.

Maldivler’de koalisyon hükümetini oluşturan partilerden Jumhooree’nin de genel başkanı olan Waheed hakkında partisi de soruşturma başlattı.