HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: “Ortada bir devlet içi hesaplaşma var.”

HDP’Lİ MURAT ÇEPNİ TBMM ‘de BASIN TOPLANTISI YAPTI

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Video savaşlarından medet ummuyoruz fakat bunları dikkatlice izliyoruz. Bunların üzerinden kendi durduğumuz yeri bir kez daha ilan ediyoruz. Milyonların yanındayız ve milyonların halkçı, demokratik, özgür iktidarını kurma mücadelesini yükselteceğiz.” dedi.

Murat Çepni, TBMM ‘de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yayımlanan bazı videolar ve bunlara verilen yanıtlara değinerek, “Ortada bir devlet içi hesaplaşma var. Uzunca zamandır mafyatik ilişkilerle, çete ilişkileriyle yürütülmeye çalışılan çok ulvi kavramlar arkasına sarılmaya çalışılan bir ‘beka’ edebiyatıyla karşı karşıyayız. Bu ‘beka’ edebiyatının aslında hangi kirlilikleri, pislikleri, suçları örttüğünü bugün bir kez daha görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu kadar suçun, kirli ittifakın bir arada olduğu koşullarda bu tip bölüşüm kavgalarının çıkmasının çok normal olduğunu” dile getiren Çepni, “Şimdi karşı karşıya kaldığımız şey tam olarak devlet içi rant, suç hesaplaşmasıdır.” diye konuştu.

“Video savaşlarından” medet ummadıklarını fakat bunları dikkatlice izlediklerini belirten Çepni, “Bunların üzerinden kendi durduğumuz yeri bir kez daha ilan ediyoruz. Milyonların yanındayız ve milyonların halkçı, demokratik, özgür iktidarını kurma mücadelesini yükselteceğiz.” ifadesini kullandı.