TFF Başkanı Nihat Özdemir “2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPorts‘un yayınında sezonu değerlendirdi. Özdemir, 18 takımlı Süper Lig hedeflediklerini ve bunun için 2 sene 3 yerine 4 takımı küme düşüreceklerini belirtti.

TFF 1. Lig’in gelecek yıl 19 takımla oynanacağını açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Her hafta 1 takım bay olacak. 20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Her hafta bir takım BAY geçecek. İki yıl içerisinde takım sayısını 18’e düşüreceğiz. Süper Lig’de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz” dedi.

Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması konusunda ise, “Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz -inşallah rakamlar böyle devam ederse, aşılama sistemi bu şekilde başarılı olursa- ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız. Ancak hedefimiz düşük kapasiteli seyircili oynatmak” diye konuştu