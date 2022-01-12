HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından hakkında hızla fezleke düzenlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Güzel hakkındaki fezlekenin, öncelikle TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması talimatı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

Semra Güzel hakkındaki Meclis’te bulunan diğer dokunulmazlık dosyalarının da öne çekilmesi gündemde.

Fotoğrafın çekildiği dönemde hiçbir siyasi parti ile ilişkisinin olmadığını, Bora’nın üzerinden çıkan fotoğrafla ilgili de hakkında şimdiye kadar bir soruşturma açılmadığını belirten Güzel, 5 yıl önce ele geçtiğini tahmin ettiği fotoğrafların kendisine yönelik “kumpas” amaçlı kullanıldığını savunmuştu.

Erdoğan: Böyle bir olaya eyvallah demeyiz

Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK’da da Güzel hakkında fezleke hazırlanması ele alındı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bir milletvekilinin “PKK’lı bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına eyvallah diyemeyeceklerini” belirterek, Güzel hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin ayrılarak öncelikle karma komisyon gündemine alınmasını istedi.

Erdoğan’ın, “Bu fotoğraflar milletin vicdanını yaralamıştır. Meclis çatısı altında bir milletvekilinin geçmişte de olsa bir teröristle fotoğraflarının olması kabul edilemez. Parti olarak, bu kişinin dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasının önünü açacağız” dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin dünkü Meclis Grup Toplantısı’nda Güzel’e tepki göstererek, “Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf, derhal temin ve tekemmül etmelidir” demişti.

Formül aranıyor: ‘Tek dosya gelmez’

AKP, Güzel hakkındaki fezlekenin Meclis’e ulaşmasının ardından, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nun toplanarak hızla dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi çağrısı yapmayı planlıyor.

Güzel hakkında daha önce Meclis’e sevk edilen 33 fezleke bulunduğu, bunların tümünün komisyon gündemine alınıp alınmayacağı tartışılıyor. Ancak tüm dosyaların gündeme alınması halinde ayrı ayrı hazırlık komisyonları kurulması gerekecek ve bunun da süreci uzatabileceği ifade ediliyor.

AKP ve MHP yöneticileri, sadece Güzel’in fezlekesinin öne alınmasının doğru olmayacağı, benzer suçlarla ilgili hakkında fezleke olan milletvekillerinin dosyalarının da karma komisyona getirilmesi seçeneği üzerinde duruyor.

“Terör örgütü üyeliği” ya da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da ifade ettiği “anayasal düzene karşı suçlarla” ilgili dosyaların komisyon gündemine alınması seçeneği değerlendiriliyor. Ancak Meclis’teki dokunulmazlık dosyalarının büyük bölümü HDP’lilere ait ve çoğu da “terör, anayasal düzene karşı suç işleme” iddiasını içeriyor.

Dosyaların komisyon ve genel kurulda görüşülmesi de uzun bir süreç gerektiriyor.