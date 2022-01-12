Twitter’da gündem ‘Yönetim İstifa’

Ali Koç’a ve Burak Elmas’a ‘Yönetim İstifa’ sesleri başladı…

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlarların yönetimi istifaya davet etmesiyle başlattığı süreç Galatasaray’da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, ‘yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlarda bulunmasıyla devam etti.

Bu sabah saatlerinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başına geçtiğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada hem Başkan Ali Koç’a hem de Fatih Terim ile yollarını ayıran Burak Elmas’a ‘Yönetim İstifa’ paylaşımları başladı…

İşte dikkati çeken paylaşımlar:

YÖNETİM İSTİFA

İsmail Kartal’a sonuna kadar destek ama yönetim istifa

İSMAİL KARTAL’I SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ AMA YÖNETİM İSTİFA! — Gus 🇳🇴 (@tiredwarriorFb) January 12, 2022

“Fatih Terimi sırtından vuran başkana ihtiyacımız yok”

Fatih Terim’in ismini kullanıp göreve gelen ve Fatih Terimi sırtından vuran bi hain başkana ihtiyacımız yok!YÖNETİM İSTİFA !!!

Fatih Terim’in ismini kullanıp göreve gelen ve Fatih Terimi sırtından vuran bi hain başkana ihtiyacımız yok!YÖNETİM İSTİFA !!! pic.twitter.com/RXs1m0h1gM — ƚυɳα ✯ (@tuna1ss) January 12, 2022