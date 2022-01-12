Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacak ilk Türk yarış pilotu

1998’de İstanbul’da doğan Cem Bölükbaşı çok küçük yaşta otomobil yarışlarına tutkusunu belli etti.

Uluslararası alanda, 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’na (sanal-simülasyon yarışları) katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.

2018’de yine simülasyon yarışlarında F1 Esports’a katılan 70 bin kişi arasından ilk 20’ye girdi, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi oldu.