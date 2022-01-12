Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacak ilk Türk yarış pilotu
Genç otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı'nın önümüzdeki sezon Formula 2'de yarışacak ilk Türk yarış pilotu olacağı açıklandı.
Cem Bölükbaşı: 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacak ilk Türk yarış pilotu
E-spor yani simülasyon yarışları dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen az sayıda başarılı yarışçıdan biri olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştığını duyurdu.
Şampiyona Mart ayında Bahreyn pistinde başlıyor.
1998’de İstanbul’da doğan Cem Bölükbaşı çok küçük yaşta otomobil yarışlarına tutkusunu belli etti.
Uluslararası alanda, 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’na (sanal-simülasyon yarışları) katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.
2018’de yine simülasyon yarışlarında F1 Esports’a katılan 70 bin kişi arasından ilk 20’ye girdi, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi oldu.
Gerçek pistlere geçiş
Cem Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı.
Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirdi.
Merhaba, @cembolukbasi 😁👋
Cem Bolukbasi becomes the first Turkish driver in Formula 2! 🇹🇷#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/eEA4Q6zAKE
— Formula 2 (@Formula2) January 12, 2022