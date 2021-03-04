2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kısıtlama kararı alındı. Kısıtlamalarla birlikte sosyal hayatın sürdürülebilmesi için HES kodu uygulaması kullanılmaya başladı. Ulaşımdan, kamu binalarına girişe kadar HES kodu zorunluluğu getirildi. 1 Mart 2021 itibariyle salgında yerinde karar dönemine geçildi. İllerdeki vaka sayılarıyla normalleşme adımları atıldı. Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri, halı sahalar, yüzme havuzları vs belirli kurallara uyulması şartıyla açıldı. Bu mekanlara girişte ise HES zorunluluğu getirildi. Peki, HES kodu nereden alınıyor?

HES kodu nasıl alınır?

Kafe, restoran, lokanta, halı saha gibi işletmelere girecek olanlardan HES kodu isteniyor. HES kodunu ise üç ayrı yolla alabilirsiniz. Cep telefonlarınıza uygulama mağazalarından Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra istenilen bilgileri girip HES kodu oluşturabilirsiniz.

HES kodu oluşturmanın bir diğer yolu ise e devlet… E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra ‘HES Kodu Üretme ve Listeleme’ sayfasına giriş yapıp işleminizi onaylayabilirsiniz.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Bir diğer yöntem ise SMS… 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek HES kodunuzu temin edebilirsiniz.

1 Mart koronavirüs kararları neler?

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