İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliyeler artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve çok sayıda tutuklamayla gündeme gelen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı artmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik verdikleri ek ifadelerin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Suçlamalar ağır, işbirliği yayılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ağır suçlamaları kapsıyor. Soruşturma dosyasındaki şüpheliler arasında, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

İBB Metro ihalesi ifadeleri dikkat çekti

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen isimler arasında Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu da yer aldı. Üç ismin, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapım ihalesine dair detaylı bilgi verdiği, örgütün yapısı ve işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Bu ifadelerin ardından, üç isim de “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” tedbiriyle tahliye edildi.

Organizasyon yapısı ortaya çıktı

Soruşturmanın diğer tutukluları Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım da örgütün iç işleyişi hakkında somut olaylara dayalı itiraflarda bulundu. Sulh ceza hakimliği, Kum, Gümüş, Bıyık, Kadir Gümüş ve Gözcü için “yurt dışı yasağı”, Yıldırım içinse “ev hapsi” tedbiri uygulayarak tahliyeye hükmetti.

Aktaş ve Mutlu da serbest bırakıldı

Soruşturmanın merkezinde yer alan ve suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile Mustafa Mutlu da etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından tahliye edildi. Her iki isme de “konutu terk etmeme” şartı getirildi.

İddialar: İhale karşılığı rüşvet ağı

Savcılığın iddiasına göre, Aktaş’ın liderliğini yaptığı örgüt, belediye başkanları ve üst düzey yöneticiler üzerinden kamu ihalelerini organize ederek rüşvet karşılığı yönlendirme yaptı. Etkin pişmanlıkla gelen ifadeler, soruşturma dosyasını derinleştirirken, yeni gözaltı ve ifadelere kapı araladı.