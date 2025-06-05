Bulgaristan 2026’da avroya geçmeye hazır

Avrupa Komisyonu’nu Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avro para birimine geçiş için tüm kriterleri yerine getirdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği’nin 2007’den bu yana üyesi olan Bulgaristan, Avro Bölgesi’ne katılmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, ülkenin 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmesi için gerekli tüm ekonomik ve yasal kriterleri karşıladığını açıkladı.

Bulgaristan’da Avro geçişi için kriterler sağlandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan yakınlaşma raporunda, avroyu henüz kullanmayan üye ülkelerin durumu değerlendirildi. Raporda Bulgaristan’ın, Avro Bölgesi’ne katılım için gereken tüm kriterleri yerine getirdiği belirtilerek, “AB Komisyonu, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı” ifadesine yer verildi.

Avro Bölgesi’nin 21. üyesi olacak

Raporda ayrıca Bulgaristan’ın avroya geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi’ndeki ülke sayısının 21’e yükseleceği vurgulandı. Bu geçişin, bölgedeki mali ve ekonomik entegrasyonu daha da güçlendireceği değerlendiriliyor.

Kararı AB Konseyi verecek

Bulgaristan’ın avroya geçişine ilişkin nihai karar, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası’nın görüşlerinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak. Sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde Bulgaristan, 2026 yılının başında resmi olarak Avro Bölgesi’ne dahil olacak.