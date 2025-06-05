Trump’tan öğrencilere 6 ay ABD yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası öğrencilere yönelik yeni bir kısıtlama kararı aldı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump, Harvard Üniversitesi’ne akademik, mesleki ve değişim programları kapsamında vizeyle gelmek isteyen yabancı uyrukluların ülkeye girişini 6 ay süreyle durdurdu. Kararın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik” ve “ABD çıkarlarının korunması” gösterildi.

Trump açıklamasında, “Harvard’ın mevcut tutumu, üniversiteyi yabancı öğrenciler için güvenli bir eğitim kurumu olmaktan çıkardı. Federal hükümetin ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşmadığı sürece bu kurum aracılığıyla ülkeye girişe izin verilmemesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

Gözler Dışişleri Bakanlığı’nda: Mevcut vizeler de riskte

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı’na da Harvard’da hâlihazırda eğitim gören yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali konusunda inceleme başlatılması talimatı verildi. Kararın süresi 6 ay olarak belirlenirken, uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Trump yönetiminden “Yetersiz güvenlik bilgisi, eksik kayıtlar” suçlaması

Trump yönetimi, kararın temelinde Harvard’ın öğrenci bilgilerini eksik paylaşması olduğunu savundu. Açıklamada, “Üniversite, yalnızca üç öğrenciye dair yetersiz veri sunmuştur. Disiplin kayıtlarında da ciddi eksiklikler bulunmaktadır” denildi.

Ayrıca Harvard, kampüsteki antisemitizm vakalarına karşı yeterince önlem almamakla ve “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı aşırı derecede öncelemekle” eleştirildi.

Yargı süreci: Karar geçici olarak durdurulmuştu

Trump yönetimi daha önce, 22 Mayıs’ta Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kabulünü yasakladığını açıklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard’ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı kapsamındaki yetkilerini askıya almış, mevcut yabancı öğrencilerin başka üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğini belirtmişti.

Ancak Boston Bölge Yargıcı Burroughs, 23 Mayıs’ta bu kararın yürütmesini geçici olarak durdurmuştu. Yargıç ayrıca, İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıklarına Harvard’ın öğrenci vize programında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde talimat vermişti.

