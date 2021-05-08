İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine gazeteleri hedef aldı!

Ekrem İmamoğlu hakkında “türbede ellerini arkadan bağladığı” gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü ve Karar gazetelerini hedef aldı.

Bakan Soylu, iki gazetenin İmamoğlu’na yönelik açılan soruşturma haberleri hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sözcü gazetesi dün Karar gazetesi bugün. Yalan söylemeyi iftira atmayı demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet… Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar… Mübarek gün, Allah’a havale ediyorum…”