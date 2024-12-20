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Ankara’da işçi ve emeklilerin eylemine polis müdahalesi

2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM’nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi.

“Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye” çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından biber gazlı müdahaleyle engellendi.

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen ‘Geçinemiyoruz’ eylemlerinin bir yenisi bugün yapıldı. Ankara’da toplanan ve meclise yürümek isteyen işçi ve emeklilere polis ekiplerinden müdahale geldi.

Emeklilerin basın açıklamasına da izin verilmedi. Ekipler eylemcilere müdahale etmeye başlayınca meclisin arka yolundan meclis önüne çıkmak isteyen emekliler polis müdahalesiyle engellendi.

Olgunlar Sokak’ta meydana gelen müdahale anında eylemcilere biber gazı ile müdahale edildi.

Ardından sendikalar, Sakarya Caddesi’ne gelerek açıklama yapmaya başladı. Sendikalar gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler.