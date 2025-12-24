En Son HaberlerGündemTürkiye

Bağdat Caddesi’nde korkutan yangın

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı

Bağdat Caddesi’nde binanın dış cephesi yandı

İstanbul‘un Kadıköy İlçesi’ndeki Bağdat Caddesi’nde 5 katlı bir binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve sonrasında yanında bulunan 5 katlı bir binaya daha sıçradı.

İstanbul İtfaiyesi’nin yoğun çabalarıyla yangın söndürüldü.

Bina tahliye edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binanın dış cephesinin kolayca yanabilen malzemeden olması güvenlik konusunda endişelere yol açtı.

 

