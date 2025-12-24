FutbolSporTürkiye

Fenerbahçe’nin ilk transferi Türkiye’den

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Samsunspor’dan kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı renklerine bağladı

Fenerbahçe’den kanada takviye

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısını lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde, ikinci sırada, tamamlayan Fenerbahçe ilk transferini yaptı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor’da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı 4.5 yıllığına renklerine bağladı.

Kanarya, bu sezon Samsun’da 22 resmi maçta 6 gol, 3 asist için 5 milyon Euro 750 bin Euro’luk serbest kalma bedelini 2 Ocak’ta yatırıp transferi tamamlayacak.

25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile ilk maçını, 6 Ocak’ta eski takımı Samsunspor’a karşı Adana’da oynanacak Süper Kupa maçında oynayabilecek.

Kariyerinde 261 karşılaşmada 47 gol, 24 asistle oynayan Hollandalı futbolcu, sezon başında Samsunspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Musaba’ya yıllık 1.3 milyon Euro ödeyecek.

