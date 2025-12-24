Tuğyan Ülkem Gülter dayak mı yedi?

Tuğyan Ülkem Gülter artık Silivri’de

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilişkin olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi’nden Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne nakledildi.

Gülter’in avukatı Merve Uçanok, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de cezaevi değişikliği yapıldığını öğrenmiş.

Bu naklin, Gebze Kadın Cezaevi’nde görülen şiddetle ilgili olduğu iddia edildi.

Ancak resmî kaynaklar, Tuğyan Ülkem Gülter’in Gebze Cezaevi’nde şiddete maruz kaldığı için nakledildiği iddiasını yalanlayarak, bunun “rutin” bir işlem olduğunu belirtti.

Gazeteci Ceylan Sever ise X hesabından “Güllü’nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği doğru. Ancak şiddet gördüğü için nakledildiği iddiaları resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Edindiğim bilgiler rutin nakil işlemi olduğu yönünde. Keza öyle olsa Tuğyan Ülkem için özel bir güvenlik önlemi de gerek görülebilirdi. Mesela tek veya 3 kişilik oda sistemi gibi. Ancak kendisi burada da koğuşa yerleştirildi” mesajını paylaştı.