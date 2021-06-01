Vatikan’da Büyük Revizyon! Cinsel İstismar Kuralları Genişledi

Papa Francis kapsamlı revizyonu yayınladı. Küçükleri ve savunmasız yetişkinleri istismar eden, dolandırıcılık yapan din adamları için yaptırımlar sertleştirildi.

2009’dan beri üzerinde çalışılan revizyon, Kilise’nin Kanon Yasası’nın altıncı bölümünün tamamını, yaklaşık 1.750 maddelik yedi kitabı içeriyor. Mevcut düzenlemeler 1983’te Papa John Paul tarafından yapılan revizyondan sonra en kapsamlı revizyon olarak tarihe geçti.

Papa, piskoposlara kanunun lafzına uymakla sorumlu olduklarını ve revizyonların bir amacının “ceza verilmesinin yetkililerin takdirine bırakıldığı davaların sayısını azaltmak” olduğunu hatırlattı.

Suç ve ceza ile ilgili yaklaşık 80 maddeyi içeren yeni bölüm, 1983’ten bu yana kilise kanununda papalar tarafından yapılan bazı değişiklikleri içeriyor ve yeni kategoriler getiriyor.

Projeyi denetleyen Vatikan dairesi başkanı Monsenyör Filippo Iannone, merhametin bazen adaletin önüne geçtiği “ceza kanununun yorumlanmasında aşırı bir gevşeklik iklimi” olduğunu söyledi.

Küçüklerin cinsel istismarı, daha önce belirsiz olan “Özel Yükümlülüklere Karşı Suçlar” yerine “İnsan Hayatına, Haysiyetine ve Özgürlüğüne Karşı Suçlar” başlığı altında yeni bir bölüme alındı.

Bu bölüm, reşit olmayanları veya savunmasız yetişkinleri cinsel istismar ve çocuk pornografisine sahip olmak için “bakma” gibi yeni suçları içerecek şekilde genişletildi.