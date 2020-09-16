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Kadir Şeker‘in cezası hakkında son dakika gelişmesi!
Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı.
Konya’da yaşanan talihsiz olay ölümle sonuçlanmış ve Kadir Şeker tutuklanmıştı.
Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı, dayağa engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğrenci Kadir Şeker’in 19 yıla kadar hapsi isteniyordu.
20 yaşındaki Kadir Şeker’in yargılandığı davada 3’üncü duruşma bugün yapıldı. Saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada son tanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.