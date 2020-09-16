Japonya’da olağanüstü oturumla yeni Başbakan seçildi
Japonya’da yeni Başbakan belli oldu.
Japonya tarihindeki en uzun Başbakanlık yapan Shinzo Abe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti.
Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Suga Yoşihide, Liberal Demokrat Parti (LDP) hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314’ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021’deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.