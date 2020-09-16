Halil Sezai yaşlı adamı dövdü!

Şarkıcı Halil Sezai, yaşlı komşusunu dövdüğü iddiasıyla ifade verdi.

Halil Sezai, Tuzla’da kiraladığı sitede izinsiz film çekimi yaptığı iddiasıyla yaşlı bir site sakiniyle tartışma yaşadı.

Yaşlı adamın evine izinsiz giren ve adamı darp eden Halil Sezai’nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

Görüntülerde kendisinden yaşça büyük bir kişiyi darp ettiği görünen Halil Sezai, göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

Halil Sezai de kendisinden şikayetçi olan kişiden şikayetçi olurken, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından büyük tepkiyle karşılaşan Halil Sezai, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.