Kahramanmaraş Pazarcık Depremi: 7.4 / Birçok Şehirden Ölüm Haberleri Geliyor

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. İçişleri Bakanı Soylu, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verildiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem çevredeki illerden de hissedildi, yurttaşlar evlerinden çıktı. Gaziantep ve çevredeki birçok ilde binaların yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu bilgileri geliyor.

AFAD’ın verdiiği bilgiye göre 7.4 büyüklüğündeki deprem ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Saat 4.26’da Gaziantep Nurdağ’da 6.4, saat 4.36’da Gaziantep Islahiye’de 6.5, saat 4.28’de de yine Gaziantep Nurdağ’da 6.6 büyüklüğünde artçı depremler gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.

08.00 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, saatlik bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede yolların açık kalması çok önemli, bütün civar illerden arama kurtarma birliklerimiz bölgeye intikal ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz.

GSM hatları açık durumda, kapanan bir şekilde kapalı olan vatandaşlarımızın da hatları şu anda kullanılır durumda. Haberleşmelerin internet üzerinden yapılması önem taşıyor.

Önemli bir husus arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması konusu, buralardaki görevlere vatandaşlarımızın yardımcı olması, buralardaki hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz.

Çok sayıda hasarlı binamızın olduğunu biliyoruz, özellikle Kahramanmaraş’ta Gaziantep’te Kilis’te Hatay’da Malatya ve Şanlıurfa’da hasarların oluştuğunu biliyoruz.

Şu ana kadar 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi bunlardan 3 tane 6 büyüklüğünün üzerinde 8 tane artçı sarsıntı ise 5 ve üzeri büyüklükte.

Deprem Mısır’da da hissedildi.”

07.58: Gaziantep Valisi Davut Gül: “Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu.”

07.57: ABD’den açıklama: Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye’deki büyük depremin ardından ‘gerekli her türlü” yardımın sağlanmaya hazır olunduğu’ söylendi. Açıklamada Başkan Joe Biden’ın seçenekler için Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’na talimat verdiği yazıldı.

07:48: NTV’ye konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: “Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz, doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettik. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.”

07.45: AFAD’dan can kaybı açıklaması: AFAD, merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07.33: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: “Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.”

07.28: Valilerin görev yerleri değiştirildi: Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin 10 ilde yıkım getirmesiyle koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

07.25: AKP Sözcüsü Ömer Çelik: “Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.”

07.15: İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.’ denildi.

07.12: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü: Prof. Dr. Orhan Tatar, ‘Oldukça sığ bir deprem ve geniş bir coğrafyada hissedildi. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6.’ dedi.

07.11: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

07.10: Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: “Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.”

07.05: Malatya Valisi Hulusi Şahin: Depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı, 140 bina yıkıldı.

06.58: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin’de eğitime bir gün ara verildi. Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

06.51: MSB’den açıklama: “Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

06.35: Malatya Valisi Hulusi Şahin, “İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100’ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.” dedi.

06.19: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan deprem sonrası yaptığı açıklamada “Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı” diye konuştu.

06.15: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

06.10: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın” dedi.

06.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yeni açıklamada, ‘Valilerimiz görevlerinin başında. Şu anda Türkiye’nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Birinci önceliğimiz insanlarımızın enkaz altından kurtarılmaları. Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir istediğimiz var cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamaları, hatları meşgul etmemeleri. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. 22 artçı deprem oldu en büyüğü 6,6. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeleri. Bütün ekiplerle beraber gidiyoruz.’ dedi.

05.55: AFAD’dan yapılan açıklamada, “7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

05.48: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.”

05.25: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde.” açıklamasında bulundu.

05.22: Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun” dedi.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

