Türkiye

Tarihi Gaziantep Kalesi de Yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde Gaziantep Kalesi'nin surları da yıkıldı.

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Pazarcık merkezde meydana gelen ve çok sayıda şehirde yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki deprem tarihi Gaziantep Kalesi’ni de yıktı.

Kahramanmaraş’ta 7.4 ve Gaziantep’te 6.5 ile 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Gaziantep’in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan şehrin sembollerinden bir olan tarihi Gaziantep Kalesi depremde kısmen yıkıldı.

Kalenin bir burcu yıkılırken diğer bölgelerinde de hasarlar meydana geldi.

Roma döneminden kalma tarihi kale en son 2000’li yıllarda restore edilmişti.

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