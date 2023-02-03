Mesut Özil Futbolu Bırakıyor

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam oynanan Kayserispor Medipol Başakşehir maçında 320 gün sonra bir maça ilk 11’de başlayan Mesut Özil performansıyla sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Devre arasında oyundan alınan tecrübeli futbolcu yerini Danijel Aleksic’e bıraktı. Oyunda kaldığı süre boyunca kötü bir performans ortaya koyan Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı.

Kayserispor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır darbe alan Başakşehir’de Mesut Özil sahada adeta yokları oynadı. 46 dakika boyunca sahada kalan Mesut Özil uzun sürenin ardından kadroya geri döndü ama kötü bir dönüş oldu.

Oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Mesut Özil, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından 46. dakikada kenara alındı. Oyundan alınırken mutsuz ve isteksiz görünen Mesut Özil’den sürpriz bir karar çıktı.

Bu sabah yapılan antrenmana çıkmayan Mesut Özil’in, takım arkadaşlarına futbolu bırakma kararı aldığını söylediği öğrenildi. Başakşehir ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız oyuncu futbolu bırakarak kariyerine noktayı koyacak.

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