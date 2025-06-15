“Kanserin çözümünü buldum” demişti, evinde ölü bulundu

Alternatif tıbbın dikkat çeken isimlerinden biri olan Dr. Mustafa Savan Günay, Eskişehir’deki evinde ölü bulundu. “Kanserin çözümünü buldum” açıklamalarıyla gündeme gelen 58 yaşındaki Günay’ın ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Yatak odasında hareketsiz bulundu

Olay, 13 Haziran 2025’te Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Günay’ı yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Günay’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“Kanserin çözümünü %75 oranında buldum” demişti

Tıp camiasında alternatif tedavi yöntemlerine yönelmesiyle tanınan Dr. Günay, özellikle kanser üzerine geliştirdiği ürün ve iddialarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini bitireceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Magnanova7 ve Magna Lunaca ürünlerini geliştirdi

Covid-19 pandemisi sürecinde doğal içeriklere yönelerek “MagnaNova7” isimli bir saşe formülü piyasaya süren Günay, bu ürünle bağışıklık sistemine ve bazı kronik hastalıklara destek sunduğunu belirtmişti. “Magna Lunaca” adını verdiği ürünü ise kanser tedavisine yönelik bir gelişme olarak tanıtmıştı. 2021 yılında kurduğu sağlık ithalat-ihracat firmasıyla çeşitli vitamin ve mineral kombinasyonları üzerinde çalıştığını da sık sık dile getiriyordu.

“İnançlı biri intihar etmez, sağlık sorunu da yoktu”

Yakın çevresine göre Günay herhangi bir ciddi sağlık sorunu yaşamıyordu. Kendisiyle ilgili “İnançlı biriydi, intihar etmez” yorumları paylaşılırken, olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Dr. Savan Günay kimdir?

1967 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mustafa Savan Günay, ilköğretimini Ankara’da, ortaöğretimini İzmir Türk Koleji ve Antalya Koleji’nde tamamladı. 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Günay, uzun yıllar kamu hastanelerinde çalıştı. Siyaset ve medya alanlarında da aktif görevler üstlendi. 2020 yılında yerleştiği Eskişehir’de alternatif tıp ve doğal ürün geliştirme üzerine çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda şiir yazan ve televizyon programları hazırlayan Günay, “Türk Bayrağı” şiiriyle TSK’nın bazı birliklerinde de anıldı.

