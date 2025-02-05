Latife el-Durubi: Suriye’nin geçiş dönemi lideri Ahmed eş-Şera’nın eşi hakkında neler biliniyor?

Suriye’de geçiş dönemi devlet başkanı Ahmed eş-Şera’ya Türkiye ziyaretinde eşi Latife el-Durubi de eşlik etti.

Emine Erdoğan, el-Durubi ile fotoğrafını paylaşarak “Dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük” dedi.

Mesajda, El Durubi’nin de “Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiği” aktarıldı.

Durubi’nin bilinen ilk fotoğrafı bu değil.

Latife el-Durubi, eşi eş-Şera’ya Suudi Arabistan ziyaretinde de eşlik etti.

İkilinin 4 Şubat’ta Umre’de çekilen fotoğrafları dünya basınına yansıdı.

El-Durubi’nin ilk resmi toplantısının ise Ocak ayında, Şam’da, Suriye asıllı Amerikan vatandaşı kadınların katıldığı bir etkinlik olduğu düşünülüyor.

Bu toplantıya katılanların anlatımına göre eş-Şera etkinlikte El-Durubi için “Yemin ederim tek eşim. Sosyal medyada duyduklarınız dedikodu” dedi.

Latife el-Durubi hakkında açık kaynaklarda fazla bilgi bulunmuyor.

Humus’ta doğduğu, Arapça dil ve edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

El-Durubi’nin Ahmed eş-Şera ile üç erkek çocukları olduğu da aktarılıyor.

Bazı haberlere göre Latife el-Durubi’nin kız kardeşi de Şam Valisi Maher Muhammad Marwan ile evli.