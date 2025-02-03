Mansur Yavaş: CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken
Mansur Yavaş: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, ön seçimle partinin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatmasını “erken” bulduğunu söyledi.
Mansur Yavaş, “Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir” dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, “Toplum dayanamaz durumda” dedi ve bir an önce seçim yapılması gerektiğini ifade etti.
“Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?” sorusuna da Yavaş, “Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum… Önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz” diye cevap verdi.
CHP lideri Özel, partisinin 28 Ocak’taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı.
CHP’de erken adaylık ilanı ve ön seçime en güçlü itiraz, Özel’in daha önce adaylık için “iki forvetten biri” olarak nitelendirdiği Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan gelmişti.
BBC Türkçe‘nin görüştüğü Yavaş’a yakın kaynaklar, Özel’in ABB Başkanı ile görüşmesinde “üyelerle ön seçim” kararından söz etmediğini, Yavaş’ın görüşmede adayın şimdiden belirlenmesini doğru bulmadığını söylediğini aktardı.
Yavaş, adayın erken açıklanması ve parti üyeleriyle ön seçimin sakıncalarına ilişkin 9 başlıktaki itirazını, hem Özel’e hem de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iletmeyi planlıyor.
CHP yönetimi, İmamoğlu’na yönelik arka arkaya gelen soruşturmalar ile İBB Başkanı’nın tutuklanması ve kendisine siyasi yasak getirilmesi ihtimaline karşı, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin başlatılmasının kararlaştırdı.
Genel Başkan Özgür Özel, Salı günkü CHP Meclis Grup Toplantısı’nda, parti kurullarıyla bir dizi toplantı yaptıklarını, adaylık konusunu İmamoğlu ve Yavaş’la da değerlendirdiklerini söyledi.
Özel, “Artık yeni bir başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır” dedi.
Yavaş’tan itiraz: ‘Erken seçim görünmüyor, Cumhur ittifakı’na yarar’
Mansur Yavaş cephesinden ise “mutabakat” açıklamasına itiraz geldi.
Yavaş, Özel ile görüşmesinden sonra yakın çevresiyle görüşmenin içeriğini paylaştı.
Yavaş’a yakın kaynaklara göre Özel görüşmede adayın erken belirlenmesi kararını ve bu kararın gerekçelerini paylaştı, ancak üyelerle ön seçim konusunda ABB Başkanı’na bilgi vermedi. Yavaş bu kararı Özel’in meclis grubundaki açıklamasıyla öğrendi. Yavaş Özel ile görüşmesinde, erken seçim ihtimali olmadığını, şimdiden aday belirlenmesinin yanlış olacağını, bunun Cumhur İttifakı ortaklarına yarayacağını savundu.
Ülke gündeminde çok önemli sorunlar varken, partinin şimdiden iç tartışmaya girmesinin yanlış olduğunu ifade eden Yavaş, “Aday kim olursa olsun, seçime 2-3 yıllık bir süreç varken ilan edilmesinin; hem partiyi, hem de adayı yıpratacağını” söyledi.
Ön seçim itirazı: ‘Cumhurbaşkanı sadece CHP üyelerinin oylarıyla seçilmeyecek’
Özel ile yaptığı görüşmede ön seçim konusu gündeme gelmese de yakın çevresine göre Yavaş, CHP’li üyelerle ön seçimi doğru bulmuyor.
Yavaş’ın bu konudaki çekinceleri ise şöyle sıralanıyor:
“Cumhurbaşkanı, sadece CHP üyelerinin değil, 60 milyonun oyuyla seçilecek. CHP adayına oy verecek tabanı genişletmek gerekir. Sadece CHP üyeleri ile aday belirlenmesi, 31 Mart yerel seçimlerinde partiye oy veren Türkiye ittifakına da zarar verir.
“Geniş kesimlerin desteğini alabilmek için Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin tabanının da desteğine ihtiyaç var. Sadece üyelerle aday belirlemek, bu kesimde kırgınlık yaratabilir.”
“Adayın üyelerle belirlenmesi Anayasa’ya da aykırı, yasalara da…Adayın siyasi parti grupları tarafından belirlenmesi gerekiyor.
“Sadece CHP’li üyelerle aday belirlemek yerine güvenilir kamuoyu şirketlerine, çok geniş tabanlı kamuoyu anketleri yaptırılabilir. Böylece bütün kesimlerin tercihi de görülür.”
Yavaş ön seçime girer mi?
CHP’de, “ön seçim” yapılması halinde, sandıktan cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise parti üyeleriyle ön seçim formülünü, “Mansur Yavaş’ı adaylık yarışı dışında bırakma hamlesi” olarak görüyor. Yavaş’ın, kamuoyu araştırmalarında ilk sırada aday tercihi olarak yer aldığı ancak ön seçimde CHP kökenli olan İmamoğlu karşısında şansının olmayacağı belirtiliyor.
Bu görüşü savunanlar, “Üye sayısı Ankara’da 100 bin ise, İstanbul’da 500 bin. Böyle bir tablodan Yavaş’ın çıkması neredeyse imkansız” diyor.
CHP’de tartışılan bir başka konu da üyelerle ön seçimin yasal geçerliliğinin olmaması.
Anayasa’da, aday belirlemede Meclis grubunun kararının arandığına dikkat çeken bazı partililer, “Üyeler İmamoğlu’nu tercih etse de, bunun yasal bir dayanağı ve resmi geçerliliği yok. Eğer Meclis grubu başka bir ismi tercih ederse ne olacak?” diye soruyor.
CHP yönetimi ise bu konuda bir sorun olmayacağını, milletvekillerinin ve partinin diğer yetkili kurullarının “üyelerin tercihine karşı çıkamayacağını” savunuyor.
Yavaş’ın ön seçime girip girmeme konusunda henüz bir karar almadığı, önceliğini erken adaylık açıklaması ve ön seçim yöntemi konusunda parti yönetimini ikna etmeye verdiği vurgulanıyor.
ABB Başkanı’nın yakın çevresindeki isimler ise “Mansur Yavaş adayın erken belirlenmesinin ve ön seçimin yanlış olduğunu düşünüyor. O nedenle yanlış bir stratejinin parçası olmaz” yorumunu yapıyor.
‘Yavaş, ön seçim ve erken adaylık ilanına karşı rapor hazırlatıyor’
Mansur Yavaş’ın erken adaylık ilanı ve üyelerle ön seçimin sakıncalarına ilişkin rapor hazırlattığı, 9 başlık altında sıraladığı raporu, Özel ve İmamoğlu’na ileteceği öğrenildi.
Yavaş’ın bu girişimden sonuç alamaması halinde, yeni yol haritasını belirleyeceği belirtiliyor.
Kaynak
Ayşe Sayın
Ankara, BBC Türkçe