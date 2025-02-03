Mansur Yavaş: CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken

Özel, “Artık yeni bir başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır” dedi.

Yavaş’a yakın kaynaklara göre Özel görüşmede adayın erken belirlenmesi kararını ve bu kararın gerekçelerini paylaştı, ancak üyelerle ön seçim konusunda ABB Başkanı’na bilgi vermedi. Yavaş bu kararı Özel’in meclis grubundaki açıklamasıyla öğrendi. Yavaş Özel ile görüşmesinde, erken seçim ihtimali olmadığını, şimdiden aday belirlenmesinin yanlış olacağını, bunun Cumhur İttifakı ortaklarına yarayacağını savundu.

Ülke gündeminde çok önemli sorunlar varken, partinin şimdiden iç tartışmaya girmesinin yanlış olduğunu ifade eden Yavaş, “Aday kim olursa olsun, seçime 2-3 yıllık bir süreç varken ilan edilmesinin; hem partiyi, hem de adayı yıpratacağını” söyledi.

Ön seçim itirazı: ‘Cumhurbaşkanı sadece CHP üyelerinin oylarıyla seçilmeyecek’

Özel ile yaptığı görüşmede ön seçim konusu gündeme gelmese de yakın çevresine göre Yavaş, CHP’li üyelerle ön seçimi doğru bulmuyor.

Yavaş’ın bu konudaki çekinceleri ise şöyle sıralanıyor:

“Cumhurbaşkanı, sadece CHP üyelerinin değil, 60 milyonun oyuyla seçilecek. CHP adayına oy verecek tabanı genişletmek gerekir. Sadece CHP üyeleri ile aday belirlenmesi, 31 Mart yerel seçimlerinde partiye oy veren Türkiye ittifakına da zarar verir.

“Geniş kesimlerin desteğini alabilmek için Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin tabanının da desteğine ihtiyaç var. Sadece üyelerle aday belirlemek, bu kesimde kırgınlık yaratabilir.”

“Adayın üyelerle belirlenmesi Anayasa’ya da aykırı, yasalara da…Adayın siyasi parti grupları tarafından belirlenmesi gerekiyor.