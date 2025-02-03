Menbiç’te bombalar patladı: Esad sonrası dönemin en kanlı saldırısı

Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kenti dışındaki bir ana yolda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14’ü kadın, 15 tarım işçisi hayatını kaybetti. Bu, Suriye’de yönetimin değişmesinden bu yana yaşanan en kanlı saldırı oldu.

Suriye Sivil Savunma Kurumu’ndan yapılan açıklamada ölenlerin hepsinin tarım işçileri olduğu bildirildi. Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sivil Savunma yetkilisi ölü sayısının artabileceğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Menbiç’te son üç günde iki patlama oldu. Resmi SANA Haber Ajansına göre Cumartesi günü de kent merkezinde yine bombalı bir araçla düzenlenen saldırıda dört sivil öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu dokuz kişi yaralandı.