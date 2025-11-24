Mansur Yavaş’tan konser soruşturması iznine itiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığı tarafından kendisi hakkında verilen soruşturma iznine itiraz eden Mansur Yavaş, yasal süreci başlatarak dilekçesini Danıştay 1’inci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” iddialarıyla soruşturma izni verilmesi, belediyedeki konser dosyasında yeni bir aşamayı beraberinde getirdi.

Soruşturmanın arka planı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin düzenlediği konserlere ilişkin 32 hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararı tespit etmişti. Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de eski bürokratlar ve şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış; bunlardan 5’i “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmıştı.

İddianame ve yeni süreç

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamenin tamamlanmasının ardından savcılık, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için de soruşturma izni talep etti. İçişleri Bakanlığı bu talebe onay vererek iki isim hakkında inceleme yolunu açtı.

Mansur Yavaş: Yasal hakkımı kullanıyorum

Soruşturma izninin ardından itiraz sürecini başlatan Yavaş, hazırladığı dilekçeyi İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Dosya, Danıştay 1’inci Daire tarafından değerlendirilecek. Yavaş’ın dilekçesinde soruşturma izninin hukuki temellerine ilişkin itiraz gerekçelerini ayrıntılı biçimde sunduğu öğrenildi.

