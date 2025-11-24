Mauro Icardi: 10 yıldır sakatım!

Mauro Icardi’den sakatlık itirafı

Galatasaray’ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union St. Gilloise ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mauro Icardi şunları söyledi:

“Hocam, en iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ancak şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Derbiye daha sonra bakarız.”

“Çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Döneli 4-5 ay oldu. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Yüzde kaçta olduğumu tam olarak bilmiyorum. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray’da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. Üç günde bir maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini gösteriyorum.”

“Şu anda Avrupa’daki en iyi kulüplerden biriyiz. Bunu Şampiyonlar Ligi’nde gösteriyoruz. Önceden düşünülemez olan çok pahalı olduğu düşünülen Osimhen, Sane gibi yüksek seviye transferler yapabilir hale geldik. Dünya üzerindeki bütün oyuncuların bildiği ve gelmek istediği bir yer haline geldik.”

“PSG ile buraya geldiğimde hatırlıyorum, hepimiz atmosfere şaşırmıştık. Her hafta bu atmosferi yaşıyorum. Bu çok büyük bir şans. Rakipler için de değerli. Bu bizim için aynı zamanda bir araç. 11 kişi sahadayız ama taraftarımızla birlikte 1 oyuncu daha fazla oynuyoruz.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şu ifadeleri kullandı:

“Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV’ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir sebep yok.”

“Sakatlık yaşayan oyuncuların son durumlarına antrenman öncesi bakacağız. Önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar denk geldi. Takımıma güveniyorum. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak.”