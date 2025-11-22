Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Uzunoğlu hakkında soruşturma izni

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen izin üzerine İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma yapılmasına onay verdi. İddialar, “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarını kapsıyor.

Zarar tespiti 154 milyon lirayı aştı

Soruşturma dosyasında yer alan Mülkiye Müfettişi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay tespitleri ve bilirkişi değerlendirmelerine göre ABB’nin 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221,60 TL kamu zararı oluştuğu belirtildi.

14 şüpheli gözaltına alınmıştı

Soruşturma sürecinde eski belediye bürokratları ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla 23 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanmış, 9’u adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

59 sayfalık iddianame kabul edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 59 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başladı.

Soruşturma Mansur Yavaş ve Uzunoğlu’na genişledi

İddianamenin ardından savcılık, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ayrıca incelenmesi gerektiğini belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etti.

Bakanlık, iki isim için soruşturma izni vererek sürecin genişlemesine kapı araladı.