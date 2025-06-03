Marmaris’te deprem! 14 yaşındaki Afranur’dan acı haber

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında sabaha karşı saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 36.64 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Denizli, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi illerde de hissedildi.

Afranur yaşamını yitirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası 69 kişinin etkilendiğini, bunlardan 55’inin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Akbıyık, “10 vatandaşımız ambulansla, 45 vatandaşımız ise ayakta hastanelere başvurmuştur. 14 kişi yerinde tedavi edilmiş, 1 kişi hastanede tedavi altına alınmıştır. 46 kişinin acil serviste tedavileri sürmektedir, 8 kişi taburcu edilmiştir” dedi.

Deprem nedeniyle Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altyapıda sorun yok

Akbıyık, kent genelinde enerji, su, doğal gaz ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını ve yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı’ndan Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

AFAD’dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

