Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi hakkında iddianame kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarına yönelik hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ekrem İmamoğlu müdafii

İddianamede CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafii, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı.

“Oylamaya hile karıştırma” ve siyasi yasak talebi

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, sanıklar için siyasi yasak talebi de iddianamede yer aldı.

İddianame detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanıkların kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bazı delegelere para teklif ettikleri, bir kısmına belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği adaylığı önerdikleri ve bazı delege yakınlarını CHP’li belediyelere veya bu belediyelere bağlı iştiraklere işe yerleştirdikleri iddia edildi.

Süreç nasıl başladı?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddiaları, Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu yapılmıştı. İptal talepleriyle ilgili açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

