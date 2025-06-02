Pervin Buldan Yeni Meclis Başkanvekili belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti için yeni bir dönem başladı. DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Kapalı Meclis Grup Toplantısı’nda yeni Meclis Başkanvekilini belirledi. Parti, bu önemli göreve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ı getirdi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Pervin Buldan’ın Meclis Başkanvekili olarak seçildiği duyuruldu. Pervin Buldan, daha önce DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer almıştı.

Perin buldan kimdir?

Pervin Buldan6 Kasım 1967’de Hakkari’de dünyaya geldi. Arap bir baba ve Kürt bir annenin kızı olan Buldan, Iğdır’ın ilk kadın milletvekili unvanını taşımaktadır. TBMM’de 23. ve 24. dönem Iğdır, 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Lise öğreniminin ardından kısa bir süre memur olarak çalışan Buldan, 1987 yılında kuzeni Savaş Buldan ile evlendi ve İstanbul’a yerleşti. Eşi 1994’te kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Aynı gün erken doğum yapan Buldan, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu trajedi sonrası Cumartesi Anneleri’nin eylemlerine katıldı ve insan hakları mücadelesine dahil oldu.

Buldan, HADEP’te Parti Meclisi üyeliği yaptı, 1999 ve 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2007 genel seçimlerinde bağımsız aday olarak Iğdır’dan seçildi ve meclise girdi. DTP grubuna katıldı ve partinin kapatılmasının ardından BDP’ye geçti.

2011 seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’ndan milletvekili seçildi. 2011 yılında BDP grup başkanvekilliğine getirildi.

2008’de PKK lideri Abdullah Öcalan’ı övdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Buldan, 2016’da ifade verdi. 2017’de iki yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.

