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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde iddianame tamamlandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, iki şüpheli için ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 ila 24 yıl hapis cezası talep etti.

Aslı05/03/2025
149 Bir dakikadan az
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı.
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı.
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İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.B. (17) ve U.B. (15) hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin iddianamesi

İddianamede, B.B.’nin, annesine ve kız kardeşine küfür ettiği gerekçesiyle Minguzzi’yi bıçakladığını söylediği belirtilirken, U.B.’nin ise maktule yerdeyken tekme attığını kabul ettiği yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Minguzzi’nin ölüm nedeninin iç organ yaralanmalarına bağlı olduğu vurgulandı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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Aslı05/03/2025
149 Bir dakikadan az
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