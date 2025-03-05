Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde iddianame tamamlandı

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.B. (17) ve U.B. (15) hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin iddianamesi

İddianamede, B.B.’nin, annesine ve kız kardeşine küfür ettiği gerekçesiyle Minguzzi’yi bıçakladığını söylediği belirtilirken, U.B.’nin ise maktule yerdeyken tekme attığını kabul ettiği yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Minguzzi’nin ölüm nedeninin iç organ yaralanmalarına bağlı olduğu vurgulandı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

