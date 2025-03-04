Sırbistan parlamentosunda muhalefetten sis bombalı protesto

Sırbistan parlamentosunda muhalefet milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek vermek amacıyla parlamento oturumunu sis bombası ve işaret fişekleriyle bastı. Oturum sırasında yaşanan arbede sonucu bazı vekiller baygınlık geçirirken, Parlamento Başkanı Ana Brnabic oturumu sürdürme kararı aldı. Olaylar sırasında vekiller yumurta fırlattı ve hükümet karşıtı pankartlar açtı. Muhalefet, hükümetin istifasını talep ederken, iktidar yetkilileri parlamentonun çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.