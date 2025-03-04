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Sırbistan parlamentosunda muhalefetten sis bombalı protesto

Muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek vermek amacıyla parlamento oturumunda sis bombası ve işaret fişekleri kullandı.

Aslı04/03/2025
139 Bir dakikadan az
Sırbistan'da muhalif milletvekilleri parlamento oturumunda sis bombası ve işaret fişekleri kullandı.
Sırbistan'da muhalif milletvekilleri parlamento oturumunda sis bombası ve işaret fişekleri kullandı.
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Sırbistan parlamentosunda muhalefet milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek vermek amacıyla parlamento oturumunu sis bombası ve işaret fişekleriyle bastı. Oturum sırasında yaşanan arbede sonucu bazı vekiller baygınlık geçirirken, Parlamento Başkanı Ana Brnabic oturumu sürdürme kararı aldı. Olaylar sırasında vekiller yumurta fırlattı ve hükümet karşıtı pankartlar açtı. Muhalefet, hükümetin istifasını talep ederken, iktidar yetkilileri parlamentonun çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

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Aslı04/03/2025
139 Bir dakikadan az
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