Zelenskiy’den ABD’ye zeytin dalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te yaşanan gerginliğin ardından, ülkesinin barış görüşmeleri için hazır olduğunu ve ABD ile stratejik bir mineral anlaşmasını imzalamaya istekli olduğunu duyurdu.

Zelenskiy: Müzakere masasına oturmaya hazırım

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın barış taahhüdünü bir kez daha teyit etmek istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazırım” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Washington yönetimiyle ilişkileri düzeltmek için çaba göstereceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta sürpriz bir karar alarak Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları süresiz olarak askıya almıştı. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri alarma geçmiş ve Ukrayna’ya desteklerini yinelemişti.

Trump ve Zelenskiy arasında kriz

Trump yönetiminin askeri yardımları askıya alma kararı, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde ciddi bir krize neden olmuştu. Trump, Zelenskiy’i “barışı istememekle” suçlamış ve Ukrayna liderinin ABD’ye daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Zelenskiy’nin müzakere sürecine aktif olarak katılması gerektiğini belirterek, “Önemli olan kamuoyuna yapılan açıklamalar değil, kapalı kapılar ardında nasıl bir yaklaşım sergilendiğidir” dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya destek koşulu: Mineraller anlaşması

Trump yönetimi, Ukrayna’daki mineral kaynaklarına erişim sağlayacak stratejik bir anlaşmayı barış görüşmelerinin ön koşulu olarak öne sürdü. Trump, ABD şirketlerinin Ukrayna’daki maden sektörüne yatırım yapmasının, ülkenin güvenliğini artıracağını ve Rusya’yı caydıracağını savundu.

Bu kapsamda, Zelenskiy yönetiminin ABD’ye ülkenin nadir mineral rezervlerine erişim hakkı tanıyacak anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Zelenskiy, bu anlaşmayı “daha büyük güvenlik garantilerine giden bir adım” olarak değerlendirdiğini ve kısa sürede imzalanmasını umut ettiğini belirtti.

Avrupa’dan güçlü destek mesajları

Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımları askıya almasının ardından Avrupa Birliği liderleri, Kiev yönetimine desteğini yineledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin savunma harcamalarını artıracağını belirterek, “Bu, Avrupa’nın harekete geçme zamanı” dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ABD’nin Ukrayna’ya yardımı askıya almasının Avrupa için büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı ve “Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması kaçınılmaz” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Ukrayna’nın “Avrupa’nın ilk savunma hattı” olduğunu belirterek, “ABD’nin askeri desteği askıya alması, Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise “Barış ancak güç ile sağlanır. Ukrayna’ya hem askeri hem de mali desteğimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Moskova’dan memnuniyet mesajı

Rusya yönetimi ise ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımları durdurmasını “barış için atılmış olumlu bir adım” olarak değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “ABD şimdiye kadar bu savaşın ana finansörüydü. Yardımların kesilmesi barışın sağlanması için önemli bir adım olabilir” dedi.

Ukrayna’nın geleceği belirsiz

Trump’ın Ukrayna politikasındaki değişimi ve Zelenskiy’nin barış görüşmelerine açık olduğunu ilan etmesi, Kiev’in geleceği konusunda önemli soru işaretleri doğurdu. Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya desteğini sürdürse de, ABD’nin yardımları askıya alması savaşın gidişatını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde ABD Kongresi’nde Trump’ın “küresel barışı sağlama” planlarını açıklaması bekleniyor. ABD’nin Ukrayna’ya yardımlar konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

