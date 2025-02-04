Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Melisa Sözen İfade verdi. Bugüne kadar sektördeki başarılı işleri ve performansı ile dikkat çeken oyuncu Melisa Sözen bu kez hiç alışkın olmadığı bir şekilde gündemde. oyuncu Türkiye’de yayına bile girmeyen ve Fransa’da yayınlanan bir dizide PKK/ YPG terör örgütüne mensup bir teröristi canlandırdığı için terör propagandası ile suçlanıyor. İlk yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada havaalanında gözaltına alındığı biliniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sözen ifade verdi. Herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı emniyet tarafından yapılan açıklamada özellikle vurgulandı. Sözen’in ifadesi sırasında “Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye’de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim” dediği öğrenildi.



Oyuncu Melisa Sözen‘in canlandırdığı karakter dizinin 2017 yılında yayınlanan sezonunda hayat bulmuştu. İfadesi alınmadan önce konu ilk gündeme geldiğinde kendisini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşım ile savunan ünlü oyuncu , yaptığı açıklamada “En anlaşılır haliyle:

1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.

Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.

Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum.

Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.

Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun.” ifadelerine yer vermişti. Konunun ne şekilde geçeceği ve herhangi bir gözaltı yahut tutuklama kararının olup olmayacağı merak konusu. Peki “Terör propagandası yapmak” gerekçesiyle ifadesi alınan Melisa Özen kimdir?

6 Temmuz 1985 doğumlu olan Sözen Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. “ Çemberimde Gül Oya” “Kırmızı Oda “ gibi pekçok yapımda rol aldı . oyuncunun rol aldığı ilk yapım ise Cemal Kavsar’ın yönetmenliğini Melike Tözüm’ün yapımcılığını üstlendiği “Aşk Güzel Şeydir”

İsimli film olmuştu. Sözen bu film için kamera karşısına geçtiğinde takvimler 2000 yılını gösteriyordu.

beyazperde.com üzerinden elde ettiğimiz ayrıntılı bilgilere göre ise oyuncunun biyografisi şu şekilde özetlenebilir;” 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya’da rol aldı.



2008 yılının yazında NTV’de “Dünyayı Kurtaran Kadın” isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam’da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012-2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırdı.Melisa Sözen ve Alican Yücesoy, bu dizide iki sevgiliyi oynarken aynı zamanda temmuz ayında Roma‘da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlenmişti fakat evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. Sözen, Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ödüllü “Kış Uykusu” filminde başrol karakterlerden Nihal’i canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur’un yönettiği, Craft Tiyatro’da sergilenen ‘Kalp Düğümü’ adlı oyunda rol aldı. 2015 te ” Beş Kardeş ” isimli dizide rol aldı.”

Son olarak başarılı oyuncunun 2017 yılında rol aldığını kaydettiği Fransız yapımı dizi ise “”Le Bureau des Legends” (Efsaneler Ofisi ) 2015-2020 yılları arasında yayın hayatını sürdüren polisiye dizi toplam 48 bölümden oluşuyor, ayrıca 8.7’ Lik bir IMDB puanına sahip.