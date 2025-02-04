Ümit Özdağ hakkında karar verildi. Türkiye’de milliyetçi siyasetin önemli figürlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın iki haftadır süren ve geniş kesimlerden tepki alan tutukluluk süreci hakkında mahkeme yeni bir karar aldı. Mahkeme, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Özellikle MHP’nin AK Parti ile 2016 yılında kurduğu ittifak ve nihayetinde ortaya çıkan Cumhur İttifakı’na muhalefetiyle dikkat çeken Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluşunda da etkin bir rol oynamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25., 26. ve 27. dönemlerinde (2015-2023) milletvekilliği görevini sürdüren Özdağ, 2020 yılında İYİ Parti’den ayrılarak Zafer Partisi’ni kurdu.

Zafer Partisi, özellikle sığınmacı meselesine yönelik hassasiyeti ve İmralı’da gerçekleşen yeni görüşmelere sert muhalefeti ile siyasi arenada öne çıkıyordu. Özdağ, bu süreçte “Süreci Baltalayacağız” söylemiyle dikkat çekmiş, “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mottosuyla açık hava toplantılarına başlamıştı.

Bu mitinglerden Antalya’daki ikinci toplantının ardından, ildeki parti binasında partililere hitap eden Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimini Haçlı Seferleri ile kıyaslayan sözlerinden dolayı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu suçlamadan serbest bırakılan Özdağ, daha sonra X (eski Twitter) hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” suçlamasıyla tutuklandı.

Başta Zafer Partisi teşkilatları olmak üzere, sürece tepki gösteren vatandaşlar Silivri Cezaevi önünde nöbet tutmaya devam ediyor. Özdağ’ın avukatları, tutukluluk sürecine ilk itirazlarını geçtiğimiz günlerde yapmıştı ancak bu itiraz reddedildi.

Özdağ, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından ‘itirazın reddine, tutukluluğumun devamına’ karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!”

Özdağ’ın tutukluluğu devam ederken, kararın siyasi dengeler üzerindeki etkileri de tartışılıyor. Özellikle muhalefet partileri arasında sürecin ardından bir yakınlaşma eğilimi gözlemlendi.

Tutuklamanın ardından Zafer Partisi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ’a destek açıklaması yaptı.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçmişte de siyasi parti genel başkanlarının tutuklandığını gördük ve en sert şekilde kınamıştık. Bunun kadar kabul edilemez bir durum yoktur. Maalesef süreç tutuklamayla sonuçlandı; hem de geriye dönük tweetler işin içine katılarak. Kayseri’de yaşanmış bir olay, oradan dava dosyasına apar topar eklenerek, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gibi ifadeler kullanılarak bir dava oluşturuldu. Böyle bir sürecin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor.”

Özel’in açıklamalarına benzer şekilde, İYİ Parti ve diğer bazı muhalefet partileri de sürece tepki gösterdi.