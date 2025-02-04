Kanada’dan ABD’ye sert misilleme

Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelere karşı misilleme yaparak ABD şirketlerinin milyarlarca dolarlık ihalelere girmesini yasakladı. Elon Musk’ın Starlink ile yapılan internet anlaşması iptal edilirken, eyalet genelinde ABD menşeli alkoller de raflardan kaldırıldı.

Ontario, ABD merkezli şirketlerin hükümet ihalelerine katılmasını yasakladı. Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD’nin uyguladığı yeni tarifelere tepki olarak bu kararın alındığını açıkladı.

Ford, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ontario, ekonomimizi yok etmeye kararlı insanlarla iş yapmayacak. ABD’li şirketler on milyarlarca dolarlık gelirden mahrum kalacak. Bunun sorumlusu yalnızca Başkan Trump” dedi.

Kanada’dan çok konuşulacak misilleme

Ontario hükümeti, Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink ile Kasım ayında yapılan 100 milyon Kanada doları (yaklaşık 68 milyon ABD doları) değerindeki internet hizmeti anlaşmasını da iptal etti. Bu anlaşma kapsamında, Haziran 2025’ten itibaren Starlink uydularının Ontario’nun kuzey bölgelerine internet hizmeti sağlaması planlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuyla ilgili bir görüşme yaptığını belirtirken, Kanada’ya uygulanan tarifelerin bir “uyuşturucu savaşı” kapsamında olduğunu ve ABD’ye giren fentanil akışını durdurmayı amaçladığını savundu.

ABD alkolleri raflardan kaldırılıyor

Ontario’daki devlet kontrolündeki Liquor Control Board of Ontario (LCBO), pazartesi gününden itibaren ABD menşeli bira, şarap ve alkollü içkileri satıştan kaldırdı.

LCBO, dünyanın en büyük içki alıcılarından biri olarak her yıl yaklaşık 1 milyar Kanada doları değerinde ABD alkolü (3.600 farklı ürün) satın alıyor. Ontario’nun bu hamlesine, Quebec, Nova Scotia ve British Columbia gibi diğer Kanada eyaletleri de destek vererek benzer yasakları uygulamaya başladı.

Ekonomik gerilim büyüyor

Trump yönetimi, salı gününden itibaren Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde gerilimi tırmandırırken, Kanada’nın verdiği sert yanıt ticaret savaşlarının daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere yönelik geniş kapsamlı yeni gümrük tarifeleri açıkladı.

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