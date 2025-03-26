Müsavat Dervişoğlu Çanakkale’den Hükümete Seslendi: “Bu Ülke Adaletle Yönetilmiyor”

Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’de yaptığı konuşmada Türkiye’de adalet sisteminin çöktüğünü belirterek, “Haksızlığın, hukuksuzluğun olmadığı yerde adalet duygusu zedelenir” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında adaletsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun hâkim olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çanakkale’de vatandaşlara seslendi. “Devletin dini adalettir” vurgusu yapan Dervişoğlu, “Bu mübarek gecede sesleniyorum: Adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkemize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın Tamamı;



“Adliyelerden Kendimi Kurtaramadım”

“11 aylık genel başkanım, adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım” diyen Müsavat Dervişoğlu, siyasetin ve hukukun iç içe geçtiği bir düzenin altını çizdi. “Ya adliyedeyim, ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim” diyen Dervişoğlu, Türkiye’de insanların devletin adaletine güven duyamadığını söyledi.

“Bu Hükümet İş Başına Geldiğinden Beri Yargılamalar Adil Değil”

Kendisine yöneltilen eleştirileri hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, “Ben önüne arkasına bakmıyorum. Bu hükümet iş başına geldiğinden beri yargılamaların adil, soruşturmaların hakkaniyetli olmadığını biliyorum. Bu yüzden her mağdurun yanında olmak benim vicdani görevimdir” dedi.

“Biz Bu Filmi Daha Önce İzledik”

Geçmişte yaşanan yargılamaları hatırlatan Dervişoğlu, “İhtilal mahkemelerini gördük. Genelkurmay Başkanı’nın terörist olarak yargılandığı kumpas davalara tanıklık ettik. Bugün yaşananlar bize yabancı değil” şeklinde konuştu.

“Bugünler De Geçecek”

İzmir’de söylediklerini Çanakkale’de yineleyen Musavat Dervişoğlu, “Bunları yapanları halka şikâyet ediyorum ama onlardan asla adalet dilenmiyorum. Gün gelecek, bu yapılanların hesabını sormak bizim görevimiz olacak. Türkiye fabrika ayarlarına dönecek” dedi.

“Türkiye Hiç Yönetilmediği İçin Bu Olaylar Yaşanıyor”

Üniversitelerde boykotlar, meydanlarda protestolar yaşandığına değinen Dervişoğlu, “Herkes bu olaylar bir merkezden yönetiliyor zannediyor ama gerçek şu: Türkiye hiç yönetilmediği için bu olaylar yaşanıyor. İnsanlar adaletsizliğe değil, geçim sıkıntısına da başkaldırıyor. En büyük adaletsizlik mutfakta yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında bir vatandaşın elini öpmek istemesine izin vermeyen Müsavat Dervişoğlu, o kişinin belediyenin kurduğu iftar sofrasından evine yemek götürdüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Dervişoğlu, “Utan Recep Tayyip Erdoğan! Utan!” sözleriyle isyan etti.