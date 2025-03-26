Berkay Gezgin Tutuklandı: “Her Şey Çok Güzel Olacak” Sloganının Sahibi Cezaevinde

Berkay Gezgin, Saraçhane eylemlerine katıldığı için tutuklandı. “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganıyla hafızalara kazınan genç, mahkeme salonunda “Lütfen beni unutturmayın” dedi.

İşte Bekleme anında Kamuoyuna Seslendiği Anlar;

Berkay Gezgin, 19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Saraçhane’de düzenlenen protestolarda gözaltına alındı. Gözaltının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” suçlamalarıyla tutuklandı.

Gezgin’in adı 2019 yerel seçimlerinde duyulmuştu. O dönemde henüz 16 yaşında olan Berkay Gezgin, Beylikdüzü’nde seçim çalışması yapan İmamoğlu’nun otobüsünü koşarak takip etmiş, “Her Şey Çok Güzel Olacak Ekrem abi!” diyerek seslenmişti. Bu cümle, seçim kampanyasının en etkili ve simgesel sloganına dönüşmüştü.

Mahkemede Son Sözleri: “Lütfen Beni Unutturmayın!”

Berkay Gezgin’in avukatı Cemil Çiçek, genç müvekkilinin tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, “Berkay, mahkeme salonundan çıkarken sadece bir cümle söyledi: ‘Lütfen beni unutturmayın!’” ifadelerini kullandı.

Gezgin’in tutuklanması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir açıklama yaptı. Başarır, Gezgin’in duruşma videosunu paylaşarak, “Bu genç ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ diyerek umut verdi. Bugün susturulmak isteniyor. Ama biz Berkay’ı da, onun sesini de unutturmayacağız” dedi.

“Bir Sloganla Umut Oldu, Şimdi Susturuluyor”

CHP’liler ve muhalefet temsilcileri, Berkay Gezgin’in tutuklanmasını “sembolik bir cezalandırma” olarak yorumladı. 16 yaşında söylediği bir cümleyle milyonların umudu hâline gelen Gezgin’in, 22 yaşında Saraçhane eylemlerinde yer aldığı için cezaevine gönderilmesi, muhalefet kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Berkay Gezgin yalnız değildir. Bu şehir, bu ülke onu hatırlıyor. Onu unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. CHP Gençlik Kolları da Gezgin için özel bir görsel kampanya başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de konuyu Saraçhane Eylemleri sırasında konuyu şu şekilde gündeme getirdi.



Ne Olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış, aynı gün CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.

İmamoğlu’nun tutuklanması, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kitlesel protestoları tetiklemişti. Saraçhane, bu süreçte direnişin simgesi hâline gelmişti. Gözaltı ve tutuklamaların ardından Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.

Yetkililer protestolarla bağlantılı olarak şimdiye kadar 1.100’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 200’ü aşkın kişinin tutuklandığını bildirdi. Bu kişiler arasında gazeteciler, öğrenciler ve sivil toplum mensupları da bulunuyor.

“Berkay Gezgin Bu Rejimin Sembol Kurbanıdır”

Siyaset bilimci Dr. Alper Kaya, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Berkay Gezgin, yalnızca bir vatandaş değil. Onun adıyla özdeşleşen ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ sloganı, siyasal muhalefetin umut cümlesidir. Bu nedenle cezaevine gönderilmesi sadece hukuki değil, siyasi bir mesaj içeriyor.”

Kaya, toplumsal hafızanın sembollere duyarlı olduğunu belirterek, “Gezgin’in tutuklanması toplumda çok daha geniş bir öfkeyi tetikleyebilir. Bu artık sadece Berkay meselesi değil, gençliğin geleceğe dair kurduğu hayallerin bastırılması anlamına geliyor” dedi.

“Bu Slogan Sadece Geçmişin Değil, Bugünün Sözüdür”

2019’da seçim kampanyasına damga vuran “Her Şey Çok Güzel Olacak”, yalnızca bir miting sözü değil, geniş bir kitle için umudun dili olmuştu. Bugün aynı cümle, yeniden meydanlarda, sosyal medyada ve siyasi tartışmaların merkezinde.

CHP kaynaklarına göre, Maltepe’de düzenlenmesi planlanan büyük mitingde Berkay Gezgin’in tutukluluğu da gündeme getirilecek. Parti yetkilileri, “Bu çocuk artık milyonların çocuğu. Herkesin Berkay’ı oldu” değerlendirmesini yapıyor.