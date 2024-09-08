‘Diploma töreninde kılıç çeken teğmenlerin komutanı olan Binbaşı TSK’dan istifa etti’

Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatipliler Kurultayı’nda “Teğmenler kime kılıç kaldırıyor? demişti

Bir haftadır Türkiye gündemini meşgul eden teğmenlerin mezuniyet töreninde kılıçla yemin etmesi ve Atatürk sloganları atması tartışması devam ederken, 7 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatipliler Kurultayı’nda “Teğmenler kime kılıç kaldırıyor? Haddini bilmeyenleri temizleyeceğiz” ifadelerini kullanması ardından bugün diploma töreninde kılıç çeken teğmenlerin komutanı olan Binbaşı M., TSK’dan istifa ettiği iddia edildi.

Hürriyet’ten Gazeteci Nedim Şener, yeni mezun teğmenler tarafından düzenlenen ve tartışmalara yol açan gayri resmi yemin töreninin organize edilmiş bir olay olabileceğini öne sürdü.

Törenin, teğmenlerin kendi inisiyatifleriyle değil, belirli kişi ya da gruplar tarafından yönlendirildiği ve TSK’yı tartışmaların içine çekme amacını taşıdığı iddia edildi.

İddialara göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu olayın arka planını araştırmaya başladı. İncelemenin odağında, törenin içeriği değil, öğrencilerin bu tür bir eyleme yönlendirilip yönlendirilmediği sorusu yer alıyor.

Nedim Şener ‘Okul yönetiminin bilgisi olmadan teğmenlerin yenin töreni düzenlendi’

Genç teğmenlerin resmi programın ardından okul yönetiminin bilgisi dışında düzenlediği bu yemin töreninin provası yapılarak hazırlandığını iddia ediliyor.

Özellikle teğmen Ebru Eroğlu’nun metni ezbere okuması ve diğer teğmenlerin aynı şekilde tekrar etmesi, törenin organize bir yapı tarafından planlandığı şüphesini doğurdu. Ayrıca basın mensuplarının da bu törene yönlendirilmesi, olayın medya ayağının önceden hazırlandığını iddialarının doğmasına da sebep oldu.

‘Komutanın izni olmadan Teğmenlerin töreni gerçekleşmesi imkansız’

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yetkilileri, teğmenlerin FETÖ ve cemaatlerle ilgili asılsız iddialara karşı Atatürkçü olduklarını göstermek amacıyla bu yemin törenini düzenlediklerini ifade etti. Ancak Şener, teğmenlerin bu tür bir eylemi komutanlarının izni veya yönlendirmesi olmadan yapmalarının imkânsız olduğunu vurguladı.

Ayrıca Şener, teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.‘nin olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa ettiğini belirtti. Bu istifanın, tartışmaların ortasında yer alan teğmenlerin komutanı olması açısından dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Öte yandan komuntanın istifası CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu’na ANKA tarafından soruldu. Bağcıoğlu, herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.