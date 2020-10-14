Ölümler Durmuyor! İzmir’de Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti!

İzmir’de sahte içki nedeniyle zehirlendiğini söyleyerek hastaneye başvuran bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.

49 yaşındaki Mustafa Tepe adlı vatandaş Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdu. Tepe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tepe’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İzmir’de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.