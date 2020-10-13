Küba Normale Dönüyor, Varadero Turizme Açılıyor

Küba, başkent Havana haricinde perakende işletmeleri, devlet dairelerini yeniden açarak ve havalimanı operasyonlarını yeniden başlatarak ekonomiyi canlandırmak istiyor.

Ada ülkesinin popüler sahil beldesi Varadero Perşembe günü uluslararası ziyaretçileri karşılamaya başlayacak.

Küba’ya gelen tüm turistlerin zorunlu testlerden geçmeleri gerekiyor ve ziyaretleri sırasında hijyen kurallarına uymaları talep edilecek.

Küba’da herkesin yüz maskesi takması ve insanlarla aralarında sosyal mesafe bırakması zorunlu.

Koronavirüs salgını 3 milyar dolarlık turizm endüstrisi olan ve ilk koronavirüs vakalarının bildirildiği Mart ayından bu yana turizmi durduran Küba’ya büyük bir ekonomik zarar verdi.

Associated Press’in haberine göre salgın Küba’da kontrol altına alındı. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkenin önemli bir kesiminde birkaç aydır yeni vaka kaydedilmediğini duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Küba salgın sürecinde 6 bin COVID-19 vakası ve 123 ölüm bildirdi.