Son Dakika: Kadir Şeker’in Hapis Cezası Belli Oldu

Konya’da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyordu.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı ve Kadir Şeker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.